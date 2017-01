Roma, 20 gen. (askanews) - Roma travolgente all'Olimpico contro la Sampdoria. Subito un palo di Muriel, poi arrivano anche una traversa di Paredes e un palo colpito da Dzeko. Alla fine i giallorossi vincono 4-0 con una doppietta di Nainggolan (39' e 90') e i gol di Dzeko (47') ed El Shaarawy (61'). Con la vittoria della Roma sulla Sampdoria si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno in match di sola andata tra fine gennaio ed inizio febbraio. Spalletti esalta Dzeko e Nainggolan. "Ho detto che Dzeko è divino - dice a Raisport - perché è un giocatore fortissimo e perché nonostante la sua struttura, la sua altezza e la sua fisicità, ha coordinazione ed è sciolto nei movimenti: è proprio bello da vedere". Nainggolan "è un giocatore che sa stare in tutte le posizioni, ma ha bisogno di spazi perché è lì che riesce a rendere meglio se segue il suo istinto di cavallo di razza ha facilità". I giallorossi affronteranno la sorpresa Cesena, sempre all'Olimpico, il 1° febbraio e se la vedrano con la vincente di Inter-Lazio in programma a San Siro il prossimo 31 gennaio. Dall'altra parte del tabellone spicca la sfida tra Juventus e Milan (in programma il 25 gennaio a San Siro), con la vincente che affronterà una tra Napoli e Fiorentina, la prima partita dei quarti che si giocherà il 24 gennaio al San Paolo. int4