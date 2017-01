Roma, 23 gen. (askanews) - "Champions? Stiamo vivendo un momento positivo ma parlare di Champions ce ne passa. Mancano tante gare e dobbiamo solo pensare a dare il massimo in ogni partita". L'Inter è reduce dalla sesta vittoria consecutiva ma Stefano Pioli, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radiouno predica calma. "Normalizzatore? Ho giocatori di talento, di qualità assoluta. Tutti credo che abbiamo capito che bisogna sacrificarsi, lavorare insieme, da squadra, abbiamo qualità per giocare un buon calcio, ma possiamo migliorare per essere più imprevedibili nell'area avversaria e nella gestione della palla. La strada credo sia ben indirizzata e noi vogliamo continuare ad insistere e fare bene". Nessun voto alla sua Inter, "li lascio a voi, noi dobbiamo provare a vincere più partite possibile poi tireremo le somme". Il possibile arrivo di Simeone lo ha toccato "zero". La società cinese "ci responsabilizza e ci fa sentire che siamo in progetto importante e ci sprona a dare il meglio di noi stessi". La Juventus è una "squadra fortissima, ma non è imbattibile". Il tecnico nerazzurro ha detto di non essere "stupito" dalla squadra a tante stelle schierata ieri da Allegri contro la Lazio: Allegri "è un grandissimo allenatore e ha in mano la situazione e il polso della squadra. Ha grandi giocatori a sua disposizione, e gestisce una squadra fortissima, ma la Juventus non è imbattibile". Il tecnico dell'Inter raffronta anche le due società, quella bianconera e quella 'cinese' dell'Inter. "La Juve è una società ben strutturata, consolidata nel tempo, con una società molto forte, un ambiente professionale, abituato a vincere che ti imponeva certi atteggiamenti. All'inter c'è una proprietà nuova, lontana come chilometri ma vicina nel quotidiano e si stanno gettando buone basi per il presente e il futuro, c'è tanta attenzione ai particolari e voglia di crescere insieme". Esu Messi chiosa: "non prendiamo ci in giro" Adx