Pil 2016 migliore del previsto: +0,9% secondo l'Istat

Roma, 14 feb. (askanews) - Nel 2016 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1%. La variazione annua del Pil, stimata sui dati trimestrali grezzi, è invece pari a +0,9%: nel 2016 vi sono state due giornate lavorative in meno rispetto al 2015. E' la stima preliminare dell'Istat. I risultati dei conti nazionali annuali per il 2016 saranno diffusi il prossimo primo marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno comunicati il 3 marzo. Nel Def, diffuso a settembre, il governo ha stimato una crescita del Pil pari a +0,8% nel 2016. Su Twitter, il premier Paolo Gentiloni ha definito incoraggianti i dati odierni: "Dati Istat su pil incoraggianti. Governo determinato a proseguire riforme per favorire la crescita". Int9