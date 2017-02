Peter Fill vince il superG di Kvitfjell

Roma, 26 feb. (askanews) - Dopo il secondo posto nella discesa di ieri, Peter Fill conquista la terza vittoria in carriera, la prima in superG e si conferma tra i più forti velocisti del circuito. Nel superG sull'Olympiabakke, in casa di Kjetil Jansrud, Peter Fill mette in pista uno dei migliori superG della sua carriera, sempre sopra gli sci, sempre in attacco ma con il pieno controllo della sua altissima velocità. E così arriva lo splendido tempo di 1'32"83, imbattibile per tutti gli altri, a partire da Hannes Reichelt che si ferma 10 centesimi più indietro, e poi da Erik Guay, a 23. Jansrud è settimo e vince aritmeticamente la coppa di specialità, ma il protagonista di giornata è il 34enne carabiniere di Catelrotto, che aggiunge un altro podio, il 19esimo, alla sua carriera già ricca di successi. Questo successo, il quinto stagionale per l'Italia, porta a 30 il numero di podi complessivi dello squadrone azzurro, a soli 8 centri dal record di tutti i tempi che risale alla stagione 96/97, quando in squadra c'erano nomi come Alberto Tomba, Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Kristian Ghedina, Ptere Runggaldier, Werner Perathoner e molti altri. Adx/Int2