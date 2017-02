Pescara, incendiata l'auto del presidente Sebastiani

Pescara, 7 feb. (askanews) - Incendiata nella notte da ignoti l'auto del presidente del Pescara calcio, Daniele Sebastiani. Il fatto è accaduto intorno alle 3,30 lungo la Riviera Nord, di Pescara, non lontano dalla casa dello stesso presidente Sebastiani che ha visto le fiamme e prontamente ha dato l'allarme. È stata danneggiata anche un'altra auto vicina a quella di Sebastiani. Sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dagli agenti della volante che erano già sul posto e hanno domato il fuoco. Quasi certamente si tratta di un incendio doloso. In settimana nei pressi dello stadio Adriatico erano apparse scritte offensive verso il dirigente biancazzurro. Domenica dopo la pesante sconfitta subita all'Adriatico dal Pescara contro la Lazio per 6 a 2 la contestazione dei tifosi aveva raggiunto livelli di guardia. Tanto che Sebastiani ha detto di stare valutando anche la decisione di poter lasciare la società a fine stagione. int4