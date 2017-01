"Go, Donald, go"

Milano, 30 gen. (askanews) - "Unione Europea, Onu, Merkel, Soros, Renzi e Gentiloni, cantanti e attricette, Zuckerberg e Starbucks, giudici, giornalisti e islamici di mezzo mondo. Tutti contro Trump. Come si fa a non volergli bene??? Go Donald go!". Lo ha scritto Matteo Salvini, segretario federale della Lega nord, sul suo profilo Facebook. Mda/Int2