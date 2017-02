Perché si è dimesso il consigliere per la sicurezza di Trump

Washington, 14 feb. (askanews) - Michael Flynn ha retto quattro giorni: il consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Donald Trump ha rassegnato le dimissioni lunedì sera, meno di 96 ore dopo le rivelazioni della stampa sui contatti inappropriati con la Russia, mentre Barack Obama era ancora in carica. Nella sua lettera di dimissioni, Michael Flynn ha riconosciuto di avere "inavvertitamente ingannato il vice presidente eletto (Mike Pence) e altre persone con informazioni incomplete su (i suoi) colloqui telefonici con l'ambasciatore della Russia".

In concreto, nel momento in cui l'amministrazione Obama ordinava a fine dicembre sanzioni contro la Russia per la sua sospetta ingerenza nelle elezioni americane, Michael Flynn rassicurava l'ambasciatore russo a Washington, Sergey Kislyak, che il presidente eletto Donald Trump sarebbe stato molto più indulgente. Secondo il Washington Post e il New York Times, all'origine di queste rivelazioni, questi colloqui erano potenzialmente illegali. Il generale in pensione Joseph Kellogg è stato inoltre designato dalla Casa Bianca per garantire l'interim di questo incarico strategico, meno di un mese dopo l'arrivo al potere di Trump. "Il presidente valuta la situazione, ha parlato con il vice presidente (...) e con molte altre persone", aveva indicato qualche ora prima il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, mentre le pressioni aumentavano a dismisura su Flynn, a sua volta generale in pensione. Fco/Int9