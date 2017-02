Perché per Papa Francesco non si può "servire dio e la ricchezza"

Roma, 26 feb. (askanews) - Papa Francesco nel corso dell'Angelus con i fedeli e i pellegrini presenti a piazza San Pietro, ha spiegato che dal brano del Vangelo di oggi si richiede una scelta chiara: "Non potete servire Dio e la ricchezza".

Insomma "Dio non è un essere lontano e anonimo: è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenità e della nostra pace. È la roccia della nostra salvezza, a cui possiamo aggrapparci nella certezza di non cadere; è la nostra difesa dal male sempre in agguato. Dio è per noi il grande amico, l'alleato, il padre, ma non sempre ce ne rendiamo conto. Preferiamo appoggiarci a beni immediati e contingenti, dimenticando, e a volte rifiutando, il bene supremo, cioè l'amore paterno di Dio. Sentirlo Padre, in quest'epoca di orfanezza è tanto importante! Noi ci allontaniamo dall'amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle ricchezze, manifestando così un amore esagerato a queste realtà".

"Gesù ci dice che questa ricerca affannosa è illusoria e motivo di infelicità. E dona ai suoi discepoli una regola di vita fondamentale: 'Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio'. Si tratta di realizzare il progetto che Gesù ha annunciato nel Discorso della montagna, fidandosi di Dio che non delude; darsi da fare come amministratori fedeli dei beni che Lui ci ha donato, anche quelli terreni, ma senza "strafare" come se tutto, anche la nostra salvezza, dipendesse solo da noi". Int2