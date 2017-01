Perché per Papa Francesco il sistema economico è "disumano"

Roma, 14 gen. (askanews) - "E' inaccettabile, perché disumano, un sistema economico mondiale che scarta uomini, donne e bambini, per il fatto che questi sembrano non essere più utili secondo i criteri di redditività delle aziende o di altre organizzazioni". Lo ha detto il Papa nel discorso, pronunciato stamattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, ricevendo in udienza una delegazione della "Tavola Rotonda" di Roma della Global Foundation.

"Proprio questo scarto delle persone - ha aggiunto Papa Francesco - costituisce il regresso e la disumanizzazione di qualsiasi sistema politico ed economico: coloro che causano o permettono lo scarto degli altri, rifugiati, bambini abusati o schiavizzati, poveri che muoiono per la strada quando fa freddo, diventano essi stessi come macchine senza anima, accettando implicitamente il principio che anche loro, prima o poi, verranno scartati, è un boomergang, questo, ma e la verita, prima o poi verranno scartati, quando non saranno più utili ad una societa che ha messo al centro il dio denaro". Red/Apa/Int2