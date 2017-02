Perché la Ryder Cup di golf a Roma può essere un affare per l'Italia

Roma, 8 feb. (askanews) - La Ryder Cup, competizione golfistica entrata ormai nell'attualità politica italiana più che sulle pagine dei quotidiani sportivi, in relazione alla questione dei 97 milioni di euro di garanzie che lo Stato italiano è chiamato a mettere sul tavolo per garantirne l'organizzazione nel 2022, è non solo la più importante manifestazione internazionale di golf ma la quarta in termini di business complessivo dietro solo a Olimpiadi, Mondiali di calcio e alla finalissima del football americano, il Superbowl.

Giocata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1927, prende il nome dall' uomo di affari inglese Samuel Ryder, che fece dono del trofeo. Il torneo non prevede montepremi: in palio c'è la coppa e l'onore della vittoria. La Ryder Cup mette di fronte Stati Uniti ed Europa ed è l'unica manifestazione sportiva nella quale il Vecchio Continente gareggia come squadra. Si gioca ogni due anni alternativamente in una città europea o americana. Il 14 dicembre 2015 l'Italia si è aggiudicata il diritto di ospitare la Ryder Cup 2022. La gara è programmata a Roma e la sede ufficiale di gioco sarà il Marco Simone Golf & Country Club: sarà la terza volta che la più prestigiosa competizione di golf si giocherà al di fuori della Gran Bretagna (dopo l'edizione ospitata dalla Spagna nel 1997 e quella prevista in Francia per il 2018). Un appuntamento unico per vari motivi dunque, e quelli economici non sono certo secondari: per l'edizione francese del 2018 ad esempio, a Le Golf National vicino Parigi, l'evento sarà trasmesso in circa 200 paesi in tutto il mondo, da 50 emittenti televisive, con un bacino complessivo di circa 500.000 telespettatori, che si aggiunge ai 45.000 spettatori attesi in media ogni giorno sul campo.

Calcolabili sono poi gli impatti economici diretti, indiretti e indotti significativi per la città, la regione e la Nazione ospitante. Per stare sui numeri più rilevanti delle edizioni passate, nel 2014 oltre 250.000 fan provenienti da 96 paesi hanno visitato Gleneagles in Scozia per assistere alla Ryder Cup, per un'edizione che ha portato circa 100 milioni di sterline di entrate dirette alla località scozzese. Così come nel 2012 al Medinah Country Club di Chicago, dove la Ryder Cup ha generato all'economia locale di Chicago entrate per circa 130 milioni di sterline. Venendo nello specifico all'Italia, KPMG Advisory ha elaborato ad aprile 2016 una stima degli impatti diretti ed indiretti derivanti dall'organizzazione della Ryder Cup 2022 e degli eventi connessi fino al 2027, complessivamente pari a poco meno di 488 milioni di euro, 210 dai soli impatti indiretti, di cui circa 126 milioni derivanti dall'incremento della domanda interna e circa 83,9 per l'incremento del gettito fiscale e un incremento dell'occupazione di 4.850 unità. È stata inoltre elaborata una stima sugli impatti indotti derivanti dall'organizzazione dell'evento, calcolata sulla base di due differenti scenari di sviluppo del numero di giocatori in Italia (scenario base, pari a 130mila golfisti target al 2027, e scenario best, pari a 180mila golfisti target al 2027).

Per lo sviluppo del movimento golfistico in Italia la stima impatti è compresa tra 471,3 milioni di euro (scenario base) e più di un miliardo (scenario best); per lo sviluppo del turismo straniero del golf in Italia si va invece dai 450,6 milioni dello scenario base al miliardo e 10 milioni di quello best. Interessante è proprio l'analisi legata all'aumento dei flussi turistici: secondo studi di settore, a livello mondiale sono stati 40 i miliardi di dollari spesi nel 2015 per viaggi di golf ripartiti in queste differenti voci di spesa: il 30% per l'alloggio, il 10% per il volo, il 25% per cibo e bevande, il 10% per gli spostamenti interni, il 5% per i divertimenti, il 5% per shopping e regali ed appunto il 15% per i green fee golfistici e per il noleggio dei golf carts. Il golf è infatti, e pochi lo sanno, lo sport più giocato al mondo, con 65 milioni di praticanti ufficiali (7,4 milioni in Europa).

Indubbio ipotizzare un avanzamento importante nel gradimento dell'altrettanto finora poco conosciuta offerta di campi italiana. Con l'organizzazione della Ryder Cup del 2022, l'Italia, che può vantare 412 campi (peraltro una delle nazioni con l'offerta golfistica più ampia in Europa), manda così un segnale forte, soprattutto ai mercati asiatici ed americani. L'International Golf Travel Market del 2014, ha già messo in evidenza l'interesse che ruota intorno agli impianti golfistici italiani. Un'indagine realizzata da Sports Marketing Surveys sempre nel 2014 ha rivelato tutto il potenziale appeal dell'Italia: il 31% di britannici e irlandesi, il 56% dei francesi, il 71% degli svedesi e il 76% dei tedeschi prenderebbero in considerazione il nostro Paese come meta turistico-golfistica nei prossimi cinque anni.

Come si monetizza questo interesse? Nel 2015 in Italia si è passati da 500.000 a 550.000 green fee (la quota pagata per giocare su un campo) stranieri. Nel 2016 l'andamento va verso i 600.000 green fee stranieri, allineandosi così alla Francia che due anni fa era arrivata a 620.000, ma che nel 2016 ha registrato un calo di visite a causa degli atti terroristici. I calcoli sono semplici: considerando una spesa media di 50 euro, i 550.000 green fees "italiani" rappresentano entrate per i campi da golf pari a circa 27,5 milioni di euro. Inoltre, valutando che in media un golfista in vacanza gioca una volta ogni due giorni gli attuali giri di golf effettuati dai giocatori stranieri in Italia generano già circa 1,1 milioni di pernottamenti o presenze nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere italiane pari ad entrate per circa 55 milioni di euro all'anno (con un costo medio di circa 50 euro a persona a notte).

Il dato ancora più interessante è che i 550.000 giri di golf "stranieri" in Italia contribuiscono attualmente a generare un indotto per il territorio di più di 165 milioni di euro annui. Infine ci sono le spese di un golfista in un viaggio di golf, che vanno a beneficio del campo da golf soltanto nella misura del 15% mentre il 75% delle restanti spese contribuiscono ad arricchire considerevolmente l'economia locale tra alloggio, trasporti interni, rental car, shopping, bar, ristoranti. Tutto questo considerando che il costo medio giornaliero di un viaggio di golf è di 110 euro se il viaggio è fatto in patria, di 170 euro se si tratta di un viaggio di golf a corto raggio e di 230 euro per i viaggi a lungo raggio. In generale il costo medio di una vacanza di golf è stato nel 2015 di 1.200 euro, tre volte superiore al costo medio di una vacanza standard. La spesa pro capite generata dai turisti di golf è infatti 3 volte superiore a quella degli altri turisti. Ed insieme ai golfisti viaggiano gli accompagnatori non giocatori che spendono la loro vacanza "consumando" le attrattive ambientali - culturali - gastronomiche che si trovano nell'area del polo golfistico. Il cliente golfista è, infatti, decisamente un turista molto ambito, ha tempo libero, alti livello di reddito, è un buon consumatore e preferisce periodi fuori stagione avendo la possibilità di scegliere i propri periodi di vacanza. Gbt/Int9