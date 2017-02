Perché Facebook ha chiuso la pagina di al-Fatah

Ramallah, 27 feb. (askanews) - Facebook ha chiuso la pagina di al Fatah, il partito del presidente palestinese Abu Mazen, apparentemente a causa di una foto dello storico leader Yasser Arafat con un'arma in pugno. Lo ha indicato questa sera il movimento. "Noi abbiamo ricevuto un messaggio che segnalava che la nostra pagina era in contrasto con i regolamenti di Facebook", ha spiegato Mounir al-Jaghoub, responsabile media di al Fatah e lui stesso tra gli amministratori della pagina chiusa.

Gli account dei 12 amministratori della pagina, che aveva 70mila iscritti, sono stati a loro volta chiusi per 30 giorni. In un messaggio pubblicato su Facebook, ha proseguito, era allegata una foto di Arafat che teneva in mano un fucile appartenuto a un soldato israeliano rapito dagli israeliani negli anni Ottanta dai palestinesi a Beirut, in Libano. Al suo fianco, in questa fotografia, c'era Mahmoud al Alloul, recentemente eletto vice presidente di al Fatah. Fco/Int2