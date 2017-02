Perché Bersani dice che con Renzi muore il Pd (e nasce un nuovo Ulivo)

Roma, 1 feb. (askanews) - Se Matteo Renzi dovesse "forzare" e spingere per il voto senza un congresso sarebbe la fine del Pd. Lo dice Pier Luigi Bersani in un'intervista ad Huffington post. "Se Renzi forza, rifiutando il Congresso e una qualunque altra forma di confronto e di contendibilità della linea politica e della leadership per andare al voto, è finito il Pd. E non nasce la cosa 3 di D'Alema, di Bersani o di altri, ma un soggetto ulivista, largo plurale, democratico".

"Per anticipare il congresso - aggiunge - servono le dimissioni del segretario. Evidentemente qualcuno non si vuole dimettere, e infatti il Congresso anticipato non l'ha mai proposto. Ora dico io: chiamalo come vuoi, congresso, primarie, ma un luogo di confronto e di contendibilità lo chiedo".

Conclude Bersani: "Sia chiaro, serve una roba vera, non una gazebata. Non pretendo certo che si cambi lo Statuto come feci io, quando in nome della democrazia feci le primarie con Renzi. Si trovi il modo. Io non sto dicendo che non si può votare prima della scadenza naturale. Sto dicendo: andiamoci con ordine, dopo un congresso e con una legge elettorale decente".