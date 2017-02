Per la polizia la violenza degli agenti su Theo è stata "non intenzionale"

Roma, 9 feb. (askanews) - Le prime conclusioni dell'indagine interna della polizia francese sul presunto "stupro deliberato" ai danni del giovane di colore Theo, fermato ad Aulnay-sous-Bois la settimana scorsa e gravemente ferito dopo essere stato sodomizzato con un manganello, indicherebbero che si sia trattato di un incidente e non di un gesto intenzionale. Le prime conclusioni della polizia che scartano l'idea di "uno strupro deliberato" - scrive Le Figaro - si baserebbero su immagini di una telecamera di videosorveglianza. Di fatto si tratta di capire, precisa il quotidiano, se il fatto sia stato intenzionale, ovvero a) che i pantaloni del giovane siano calati per incidente e, come sostengono i legali dei poliziotti coinvolti e b) che l'introduzione per 10 cm del manganello nell'ano del ragazzo sia ugualmente un caso, tesi sempre sostenuta dalla difesa degli agenti. Vgp-Int5