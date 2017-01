Pazienti a terra all'ospedale di Nola: Lorenzin manda i Nas

Roma, 9 gen. (askanews) - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto un'ispezione all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: "Dalle 10.30 di stamattina i carabinieri del Nas sono sul posto per accertare quanto accaduto", si legge in un comunicato del Ministero. L'ispezione arriva dopo che dei cittadini hanno denunciato su Facebook, anche con fotografie e video, che all'ospedale Santa Maria della Pietà alcuni pazienti sarebbero stati stesi e curati sul pavimento per la mancanza di barelle e posti letto. Sav-int4