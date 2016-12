Roma, 28 dic. (askanews) - Continua a far parlare di sé Paul Gascoigne per i suoi problemi con l'alcol. L'ex calciatore della Lazio è stato ricoverato a Londra a causa di un trauma cranico riportato cadendo dalle scale di un hotel. Secondo alcuni testimoni la caduta dell'ex calciatore sia stata causata da un uomo che l'avrebbe spinto, dopo che Gascoigne visibilmente ubriaco, aveva avuto uno scambio di insulti con alcuni clienti dell'albergo. L'ex biancoceleste non è la prima volta che finisce dei guai a causa dell'alcol, ormai, non si contano più, i ricoveri in clinica e gli arresti dei quali l'ex biancoceleste è ormai protagonista da tempo. In questo caso, però, sembra che almeno Gascoigne sia riuscito a evitare il carcere: "Non è stato arrestato", ha confermato il suo portavoce, Terry Baker. Adx