Paul Gascoigne inizia la riabilitazione a Londra

Roma, 6 gen. (askanews) - Continua la lotta di Paul Gascoigne contro l'alcol. Il suo portavoce, Terry Baker, ha fatto sapere su Facebook che il 49enne ex calciatore della Lazio è di nuovo in riabilitazione per provare a liberarsi dalla dipendenza dall'alcol. "Paul vuole fare sapere a tutti di essere in cura. Si sta impegnando molto per liberarsi dai suoi demoni e smettere di bere alcolici in questo 2017. Non sono credente ma a quanti di voi lo sono chiedo di pregare per lui". Baker spiega che il 2016 è stato un anno nero per Gascoigne, sconvolto dalla morte del 22enne nipote Jay Kerrigan-Gascoigne, trovato privo di vita nell'appartamento della fidanzata e da tempo vittima di problemi mentali. Gascoigne, a fine 2016, era anche finito in ospedale dopo una frattura al cranio rimediata dopo una rissa in un albergo di Londra. Adx/Int2