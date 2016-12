Parlamento in vacanza da oggi, 19 giorni di ferie natalizie

Un giorno in più per i senatori, 18 per i deputati

Roma, 21 dic. (askanews) - Cominciano oggi le vacanze di Natale per i parlamentari: l'ultima fatica per i parlamentari è stato il voto sulla relazione che autorizza l'indebitamento fino a 20 miliardi per fare fronte alla crisi bancaria e, alla Camera, il question time. Chiusi i battenti, si torna al lavoro lunedì 9 gennaio a Montecitorio e martedì 10 a Palazzo Madama. Diciotto giorni di pausa per i deputati e diciannove per i senatori. Ieri le rispettive conferenze dei capigruppo hanno già stabilito il calendario del rientro: la Camera è convocata il 9 gennaio alle 15.30 per la discussione generale sull'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Angola. Il Senato riapre martedì alle 16,30 con l'informativa del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, chiesta dalla Lega, quindi l'esame dell'insindacabilità di alcune dichiarazioni del senatore Gabriele Albertini nei confronti del procuratore aggiunto del capoluogo lombardo Robledo e la deliberazione di urgenza dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Mercoledì 11 gennaio alle 16,30 è stata già convocata una seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice costituzionale in sostituzione di Giuseppe Frigo, dimessosi a inizio novembre. Luc-Int5