Parigi, un attacco terroristico contro i soldati al Louvre

Parigi, 3 feb. (askanews) - Un uomo armato di machete ha attaccato una pattuglia militare al grido di "Allah Akbar" nei pressi del Museo del Louvre, a Parigi, prima di essere gravemente ferito dai colpi di arma da fuoco di un soldato. Una vicenda che il primo ministro francese ha definito chiaramente di "carattere terroristico". Il militare è rimasto lievemente ferito alla testa mentre l'aggressore è stato "ferito all'addome", ha precisato il prefetto di polizia di Parigi, Michel Cadot. "Dopo verifiche del contenuto dei due zaini che l'uomo aveva sulla schiena, abbiamo constatato che non c'erano esplosivi", ha detto. Questa aggressione è chiaramente avvenuta nel quadro di un tentato attacco "a carattere terroristico", ha affermato il primo ministro Bernard Cazeneuve. "Occorre essere prudenti ma io ho questa informazione", ha aggiunto, per poi parlare di "un contesto di minaccia estremamente elevato". La Francia è stata colpita, nel 2015 e nel 2016, da una serie di attentati jihadisti senza precedenti che hanno causato 238 morti e centinaia di feriti. La procura antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per "tentato omicidio aggravato in relazione a un'organizzazione terroristica e associazione a delinquere terroristica criminale". Secondo il prefetto della polizia, l'uomo armato - che aveva con sé almeno un machete - si "è lanciato contro i poliziotti e i militari" nel Carrousel del Louvre, la galleria di negozi situata sotto la celebre Piramide, ha proferito minacce e ha gridato "Allah Akbar". Il militare ha sparato "cinque colpi" e ha raggiunto al ventre l'aggressore. La pattuglia era composta da quattro militari che circolavano all'interno del Louvre, secondo il colonnello Benoit Brulon, un portavoce militare. "Per cercare di neutralizzare questo individuo, la pattuglia ha aperto il fuoco", ha aggiunto, precisando che il militare ferito non è quello che ha aperto il fuoco. Le persone che si trovavano all'interno del Louvre al momento dell'attacco, più o meno 250, sono state tenute a distanza e confinate in una parte "messa in sicurezza" del museo, secondo la prefettura. La zona limitrofa al museo, che attira giornalmente migliaia di visitatori, è stata isolata da numerosi poliziotti con i giubbotti antiproiettile. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, si è recata nella zona del Museo del Louvre. Il primo cittadino ha salutato "l'estrema reattività delle forze di polizia" e ha voluto "ringraziare le forze di sicurezza che hanno reagito con estrema efficacia".