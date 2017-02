Parigi, riapre il Louvre dopo attacco col machete

Parigi, 4 feb. (askanews) - A 24 ore dall'attacco di ieri, quando un uomo di origine egiziana armato di due machete ha aggredito dei soldati di ronda, riapre il Louvre di Parigi. L'incidente di ieri, a tre mesi dalle elezioni presidenziali francesi, è stato definito di stampo "terroristico" da parte delle autorità. L'uomo, che ha ferito leggermente uno dei militari, è stato quindi colpito e gravemente ferito. Le indagini, intanto, stanno passando per l'account twitter di un uomo egiziano, Abdallah El Hamahmy, che pochi minuti dell'attacco di ieri mattina aveva evocato la possibilità di un'azione "In nome di Allah...per i nostri fratelli in Siria e per i combattenti in tutto il mondo". L'uomo, si è appurato, era entrato legamente in Francia il 26 gennaio con un volo proveniente da Dubai e aveva affittato un appartamento di lusso non lontano dagli Champs Elysee. vgp MAZ