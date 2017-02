Papa: portiamo avanti cultura della vita. Nessuno lasciato solo

Città del Vaticano, 5 feb. (askanews) - "Una coraggiosa azione educativa in favore della vita umana perchè ogni vita è sacra", portando avanti "la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico". Tutto ciò stando vicini e pregando "per le donne che pensano a interrompere una gravidanza, come pure per le persone alla fine della vita; perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita". A chiederlo è stato Papa Francesco nella Giornata per la Vita promossa oggi dalla Chiesa italiana. Al termine dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro, salutando i fedeli, il Papa non ha mancato di ricordare l'appuntamento pro-vita aggiungendo di unirsi "ai Vescovi italiani" in questo appello. Tema scelto quest'anno dalla Cei per la giornata: "Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta". E proprio Francesco ha ricordato "le parole di Madre Teresa: 'La vita è bellezza, ammirala; la vita è vita, difendila!'". Infine, un saluto agli aderenti al Movimento per la Vita e i docenti delle Università romane e a "quanti collaborano per la formazione delle nuove generazioni", presenti in piazza. "Siano capaci - ha detto papa Bergoglio - di costruire una società accogliente e degna per ogni persona". Gci MAZ