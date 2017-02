Papa: Per l'acqua rischiamo la terza guerra mondiale

Città del Vaticano, 24 feb. (askanews) - "Mi domando se in questa terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo non stiamo andando verso una grande guerra mondiale per l'acqua". Lo ha detto Papa Francesco intervenendo a un convegno in Vaticano sul "diritto umano all'acqua". "Come si legge nel libro della Genesi - ha detto Francesco - l'acqua è al principio di tutte le cose, è 'creatura utile, pura e umile' fonte della vita e della fecondità. Perciò la questione che trattate non è marginale, bensì fondamentale e molto urgente". Cita San Francesco nel Cantico delle creature dove definisce "sorella acqua" come "multo utile et humile et pretiosa et casta". La questione, ha spiegato il Papa, è "fondamentale perché dove c'è acqua c'è vita, e allora la società può sorgere e progredire. Ed è urgente perché la nostra casa comune ha bisogno di protezione e, inoltre, che si comprenda che non tutta l'acqua è vita: solo l'acqua sicura e di qualità. Proseguendo con la figura di San Francesco, l'acqua 'pura', non contaminata. Ogni persona ha diritto all'accesso all'acqua potabile e sicura; è un diritto umano essenziale e - ha proseguito citando sia la propria enciclica ecologica sia la Caritas in veritate di Benedetto XVI - una delle questioni cruciali nel mondo attuale. E' doloroso vedere quando la legislazione di un paese o di un gruppo di paesi non considerano l'acqua come un diritto umano, quando addirittura si nega questo diritto umano". Cam