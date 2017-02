Padoan: da migliori previsioni nessun impatto sulla manovra correttiva

Bruxelles, 20 feb. (askanews) - L'aggiustamento di bilancio chiesto all'Italia dalla Commissione europea per 3,4 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil, "è strutturale, e anche eventuali miglioramenti delle stime (sulla crescita, ndr), che peraltro si possono prevedere, non hanno impatto sull'aggiustamento strutturale". Lo ha spiegato il ministrod ell'Economia, Pier Carlo Padoan, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo, questo pomeriggio a Bruxelles. Padoan ha aggiunto di non aspettarsi novità da Bruxelles, in attesa del rapporto sul rispetto della regola del debito, che la Commissione pubblicherà mercoledì prossimo. "Non credo" che ci saranno novità, "tutte le informazioni sono state già anticipate nelle Previsioni economiche d'inverno (della Commissione, ndr), in cui come sapete, nella scheda italiana si prende atto dell'impegno del governo di fare un aggiustamento. Quindi mi aspetto che questo sia il messaggio", ha detto il ministro. Loc MAZ