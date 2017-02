Oscar 2017, questa notte la premiazione. ("La La Land" superfavorito)

Roma, 26 feb. (askanews) - Sulla lavagna dei bookmakers non c'è partita. E' "La La Land" il grande favorito degli Oscar 2017. Il musical diretto da Damien Chazelle dovrebbe fare incetta di Oscar questa notte a Los Angeles (la serata sarà trasmessa in diretta in Italia dalle ore 22.50 su Sky Cinema Oscar HD e in chiaro su TV8.). Proverà ad entrare nei Big Five, ossia i film che nella storia sono riusciti nell'impresa di portare a casa le statuette nelle cinque categorie principali: miglior film, miglior attore, miglior attrice, miglior regista e miglior sceneggiatura. Ad ottenere il risultato, ad oggi, sono stati solo tre film su 43: "Accadde una notte" (1935), "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1976) e "Il silenzio degli innocenti" (1992).

Qualcosa andrà anche alla storia di droga e violenza del giovane afroamericano di "Moonlight" e al drammatico "Manchester by the Sea" ma saranno briciole rispetto a quanto raccontato dal musical che dà vita ai sogni di Los Angeles. Quattordici candidature per il film di Damien Chazelle che ha già vinto sette Golden Globe, come "Titanic" ed "Eva contro Eva". E questa notte potrà entrare nella storia battendo i colossi di James Cameron e Joseph Mankiewicz che vinsero rispettivamente undici e sei statuette. Dopo la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe e il Bafta, Emma Stone ("La La Land") punta dritta all'Oscar alla miglior attrice. Cerca il bis Natalie Portman, premiata per il "Cigno nero" e ora candidata per il biopic "Jackie".

Terza incomoda Isabelle Huppert, protagonista di "Elle". In campo maschile Casey Affleck - fratello dell'attore e regista Ben - potrebbe conquistare il suo primo Oscar per l'interpretazione del protagonista di "Manchester by the Sea", davanti a Denzel Washington ("Barriere"). Terzo in lavagna, Ryan Gosling ("La La Land"). Adx/Int2