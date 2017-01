Parigi, 18 gen. (askanews) - Gli orologi atomici di cui sono dotati alcuni dei 18 satelliti europei del sistema di navigazione Galileo sono "in panne", ma "questo problema non ha conseguenze al momento" sul funzionamento del sistema stesso, ha detto l'Agenzia spaziale europea (ESA). "Si tratta di una questione delicata" poiché gli orologi atomici sono elementi "molto importanti" per il buon funzionamento del sistema di navigazione, un sistema europeo concorrente del Gps americano, che ha iniziato il servizio a dicembre. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Esa, Jan Woerner, in conferenza stampa a Parigi. Cls-Int5