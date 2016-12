Roma, 21 dic. (askanews) - Ornella Muti vuole la cittadinanza russa. A svelarlo è la stessa 61enne attrice durante un'intervista al canale tv "Dozhd", parzialmente pubblicata online, dal titolo: "Sarei lieta di ricevere il passaporto russo dalle mani di Putin. No, non sono ancora cittadina (russa) - dice l'attrice -, per ora no, prima ho ricevuto il permesso di soggiorno ed è già da un mese che lavoriamo al passaggio alla tappa successiva, quella di ricevere la cittadinanza". Quando le viene chiesto il perché della decisione, la Muti spiega di adorare l'Italia ma : "bisogna essere lì dove c'è futuro. La Russia è il paese dei miei avi, di mia nonna e di mio nonno, di mia madre. Io ho sempre cercato di trovare in me stessa queste radici russe" conclude l'attrice. Un mese fa la tv di Stato russa aveva annunciato che l'attrice stava per trasferirsi a Mosca, dove avrebbe acquistato un trilocale a Ostozhenka, una delle zone più esclusive della capitale russa. Adx