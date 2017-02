Orlando si candida a segretario del Pd

"Non mi rassegno che la politica diventi soltanto prepotenza"

Roma, 23 feb. (askanews) - Andrea Orlando ufficializza la sua candidatura alle primarie del Pd per scegliere il segretario del partito. "Ho deciso di candidarmi - ha spiegato il ministro della Giustizia a margine di un evento ad Ostia - perché credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare soltanto prepotenza. Ho deciso di candidarmi perché credo che ci voglia responsabilità. Ho deciso di candidarmi perché credo che il Partito democratico debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'italia e ai problemi degli italiani che questo momento stanno vivendo momenti molto difficili". Bet/Int9