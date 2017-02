Orlando: sarò il segretario del Pd

Roma, 23 feb. (askanews) - "Qualcuno si preoccupa, si pensano regole strane: se arriverà il terzo le liste le fanno i primi due... Non mi preoccupo, arriverò primo e al primo e al secondo dico: non vi preoccupate, non sarò capo della mia corrente, sarò il segretario del Pd". Lo ha detto Andrea Orlando, annunciando la sua candidatura a segretario del Pd. "Penso - ha aggiunto - di avere le qualità di fare il segretario perché penso di sapere ascoltare e di sapere unire e penso che la qualità più importante in questo momento è l'unità, che è stata la parola d'ordine di grandi formazioni che sapevano unire. Mi candido per rifare tutto il centrosinistra".

"Al congresso nonostante regole sbagliate e inidonee - ha aggiunto - mi impegnerò perché si possa discutere, perché non ci siano più persone che parlano e se ne vanno. Voglio fare assemblee per ascoltare i compagni, questo è il modo da cui ripartiamo. Non userò mai le parole dei populisti, non delegittimerò mai uno dei miei competitori". Afe/Int2