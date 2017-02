Orlando ha detto che il Pd è come Facebook

Roma, 28 feb. (askanews) - Il Pd come un social network, dove le persone si scelgono tra simili e cercano nemici comuni: è la descrizione amara che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha fatto a diMartedì su La7 del partito che si candida a dirigere in alternativa a Matteo Renzi. "Mi hanno spiegato che dentro Facebook - ha detto - c'è una specie di algoritmo che fa parlare tutte le persone che la pensano nello stesso modo e che fanno le stesse cose. E alla fine si parla solo con persone che la pensano come te e ci si fomenta contro quelli che la pensano diversamente da te. Il Pd è un po' prigioniero di quest'algoritmo e non lo è soltanto a livello centrale, lo è anche sul territorio, basta aprire le pagine della cronaca locale". "Siccome la società è già molto divisa, siccome si sono scavati dei solchi profondi per le diseguaglianze, il fatto che un partito anziché essere l'elemento che unisce è invece semplicemente uno specchio di questa divisione, rischia di far sì che il Pd anziché essere la soluzione diventi il problema", ha aggiunto Orlando. Bar/Int2