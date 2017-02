Omicidio Varani, il pm chiede 30 anni per Foffo e il processo per Prato

Roma, 6 feb. (askanews) - Condannare a 30 anni di reclusione Manuel Foffo in relazione all'omicidio di Luca Varani, avvenuto il 4 marzo dello scorso anno a Roma. Il pm Francesco Scavo ha sollecitato questa pena al gup Nicola Di Grazia nell'ambito del rito abbreviato. Il rappresentante della pubblica accusa ha anche sollecitato il rinvio a giudizio dell'altro imputato, Marco Prato. Luca Varani venne ucciso nel corso di un festino a base di sesso e droga, nell'appartamento di Foffo, in via Giordani, al Collatino. La Procura di Roma contesta a Foffo e Prato le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abbietti e futili. int4