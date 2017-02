Roma, 21 feb. (askanews) - Sono state Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano ad uccidere Sarah Scazzi nell'agosto del 2010 ad Avetrana. A sancirlo i giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione, che hanno letto la sentenza definitiva. Confermate, quindi, tutte le pene decise in Appello. Ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ritenute responsabili dell'omicidio. Otto anni di reclusione per Michele Misseri, ritenuto colpevole di soppressione di cadavere. Pena ridotta a 4 anni e 11 mesi per Carmine Misseri, accusato di aver aiutato il fratello Michele. Confermate, infine, le pene per Vito Russo junior e Giuseppe Nigro, entrambi condannato a un anno e quattro mesi per favoreggiamento personale. Xrm-int4