Omicidio Kim Jong Nam, arrestato un nordcoreano in Malaysia

Kuala Lumpur, 18 feb. (askanews) - La polizia malese ha arrestato un cittadino nordcoreano nell'ambito delle indagini sulla morte di Kim Jong Nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong Un. E' la quarta persona arrestata dopo la morte dell'uomo avvenuta lunedì nell'areoporto di Kuala Lumpur, ma il primo con cittadinanza nordcoreana. L'uomo fermato aveva con sè documenti rilasciati delle autorità della Malaysia per i lavoratori stranieri in cui veniva identificato come il cittadino nordcoreano di 46 anni Ri Jong Chol. L'arresto è avvenuto venerdì sera. Prima di Ri Jong Chol erano stati arrestati la 25enne indonesiana Siti Aishah e il fidanzato malese, e la vietnamita 28enne Doan Thi Huong. (fonte afp) Dmo MAZ