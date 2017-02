Oltre 770 milioni di cinesi navigano con la rete 4G

Roma, 18 feb. (askanews) - Il numero di utenti internet cinesi che navigano attraverso la rete 4G era a fine 2016 di oltre 770 milioni. Lo riferisce il ministero dell'Industria e della Tecnologia informatica di Pechino, secondo quanto riporta il Quotidiano del Popolo, In tutto, si tratta del 58 per cento di tutti coloro che utilizzano smartphone e cellulari, lo strumento prevalente utilizzato dagli internauti cinesi per navigare. La Cina - scrive ancora il sito del giornale del Partito comunista - ha anche avviato la ricerca per lo sviluppo della sua rete 5G. Mos MAZ