Oltre 10 milioni e mezzo davanti alla tv per il ritorno di Montalbano

Roma, 28 feb. (askanews) - Oltre 10 milioni e mezzo di spettatori hanno visto il nuovo appuntamento con il Commissario Montalbano "Un covo di vipere". Sono stati esattamente 10 milioni 674mila, con uno share del 40.80. E' il terzo risultato in assoluto in termini di spettatori e il secondo in assoluto in termini di share. Red/Sar/Sys