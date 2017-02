Roma, 1 feb. (askanews) - Olimpico, il governo toglie le barriere. Lotti chiama Spalletti. Il ministro dello Sport e il titolare dell'Interno: via entro febbraio e Totti invitato a trattare con i tifosi così come è stato coinvolto anche Lotito. Lo scrive la Repubblica in un articolo a firma di Goffredo De Marchis secondo il quale si sta per vivere un passaggio per certi versi epocale. Da agosto 2015, infatti, romanisti e laziali sono sul piede di guerra per l'ordinanza del Viminale che puntava a dividere la tifoseria, evitare i cambi di posto e controllare meglio, attraverso la videosorveglianza, i settori del tifo organizzato. Lo sciopero dei tifosi ha colpito duro sulle due squadre: stadio semivuoto, pochi cori e sostegno zero ai propri colori. "Il dossier antibarriere è stato gestito dal neoministro dello Sport Lotti. Appena insediato, Lotti ha istruito la pratica per porre fine a quella che definisce "una follia". Una follia sportiva, naturalmente. Ma era necessario confrontarsi con l'Osservatorio sul tifo del ministero dell'Interno che aveva le sue ragioni per mantenere il vincolo. Così è cominciato il dialogo tra Lotti e Minniti e tra Lotti e le società. Per capire i margini di manovra e lavorare alla "liberazione". Nella vicenda hanno recitato un ruolo chiave Francesco Totti e Luciano Spalletti. Con il tecnico il ministro vanta un consolidato rapporto di amicizia. Lotti ha giocato nel Certaldo, paese natale di Spalletti. Il titolare dello Sport ha messo in chiaro una condizione: "Do una mano a Roma e Lazio a far tornare la gente allo stadio. Ma non devo essere io a parlare con le tifoserie". Lo devono fare dei giocatori simbolo e nessuno lo è più di Totti, per quello che riguarda la Roma. Alla fine il Capitano ha dato la sua disponibilità. "L'appello ai tifosi, per tornare all'Olimpico, lo faccio io", è stata la promessa del numero 10. Adx