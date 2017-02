Ok della direzione Pd alla mozione per assemblea e congresso

Roma, 13 feb. (askanews) - La direzione del Pd ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza con cui si chiede al presidente Matteo Orfini di convocare in tempi brevi l'assemblea del partito per aprire la fase congressuale. A favore hanno votato 107 delegati, 12 i contrari, 5 gli astenuti. L'approvazione della mozione ha precluso il voto sulla seconda, presentata dalla minoranza, che chiedeva il sostegno al governo fino a scadenza naturale e la convocazione del congresso, anche se non immediatamente. Afe/Int2