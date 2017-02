Ocse: Italia in ripresa, ma il Pil procapite è a livelli 20 anni fa

Roma, 15 feb. (askanews) - L'economia dell'Italia "è in via di ripresa dopo una lunga e profonda recessione", afferma l'Ocse nel rapporto annuale sulla Penisola. Tuttavia "dall'inizio della crisi il Pil reale procapite è calato di circa il 10 per cento ed oggi è allo stesso livello del 1997. La povertà assoluta è quasi raddoppiata rispetto ai livelli registrati prima della crisi - rileva l'Ocse - ed ha colpito in maniera particolare giovani e bambini". A sostenere il recupero hanno contribuito "le politiche macroeconomiche del governo, una politica monetaria accomodante, nonché prezzi contenuti delle materie prime", si legge. E hanno aiutato anche le riforme messe in campo, come il Jobs Act, che hanno iniziato a dare i loro benefici. Nel suo rapporto annuale sulla Penisola, l'ente parigino ha ritoccato al rialzo la previsione di crescita, stimando ora un più 1 per cento del Pil quest'anno e il prossimo, dopo il più 0,9 per cento indicato sul 2016. Proseguirà, ma rallentando il ritmo, la ripresa del lavoro con la disoccupazione in calo all'11,1 per cento quest'anno e al 10,7 per cento nel 2018. L'Ocse fornisce anche stime migliori della Commissione europea sui conti pubblici. Il deficit di bilancio continuerà a calare e da quest'anno dovrebbe iniziare a scendere, seppur di poco, anche il rapporto debito-Pil, al 132,7 per cento e poi al 132,1 per cento nel 2018. L'economia dell'Italia "è in via di ripresa dopo una lunga e profonda recessione". A sostenere il recupero hanno contribuito "le politiche macroeconomiche del governo, una politica monetaria accomodante, nonché prezzi contenuti delle materie prime". E hanno aiutato anche le riforme messe in campo, come il Jobs Act, che hanno iniziato a dare i loro benefici. Ma poi ci sono anche i problemi, di non poca gravità. "Dall'inizio della crisi il Pil reale procapite è calato di circa il 10 per cento ed oggi - afferma l'Ocse - è allo stesso livello del 1997. La povertà assoluta è quasi raddoppiata rispetto ai livelli registrati prima della crisi ed ha colpito in maniera particolare giovani e bambini". L'analisi mette infatti in rilievo come "il tasso di povertà assoluta tra le famiglie con 1 e 2 bambini sia salito rispettivamente dall'1,1 per cento e il 2,3 per cento del 2006 al 4,9 e all'8,6 per cento nel 2015. Nello stesso periodo - dice l'Ocse - il tasso di povertà assoluta tra le persone più anziane è rimasto sostanzialmente stabile". Dal 2007 al 2013 poi il tasso di povertà assoluta sugli under 25 è aumentato di oltre 3 punti percentuali, mentre è diminuito per gli over 65. Questo divario va imputato alla frammentazione, all'inefficienza dei programmi contro la povertà e al ruolo eccessivo delle pensioni nella rete di protezione sociale.(Segue) Voz MAZ