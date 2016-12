Non sarà un bianco Natale, niente neve sotto l'albero

Roma, 21 dic. (askanews) - Non sarà un bianco Natale. Tutta colpa dell'anticiclone, che porterà in Italia tempo stabile e temperature sopra la media. Sul Mediterraneo Occidentale insiste un vortice di bassa pressione che, comunque in attenuazione, nella giornata odierna continuerà a portare maltempo su alcuni settori del Paese (specie Calabria e Isole). Le piogge rispetto a ieri saranno però meno diffuse e anche i venti si indeboliranno progressivamente e nelle prossime ore ci saranno anche le ultime nevicate sulle Alpi Occidentali con la quota neve che nel frattempo si alzerà fino a posizionarsi intorno ai 1200-1400 metri. Ma domani - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il centro depressionario si allontanerà definitivamente dalla nostra Penisola lasciando spazio a un deciso rialzo della pressione che garantirà prevalenza di tempo bello, anche se il rovescio della medaglia sarà il ritorno delle nebbie, anche fitte, sulle pianure del Nord. Le proiezioni indicano che l'alta pressione potrebbe insistere sulla nostra Penisola anche nell'ultima parte della settimana, regalandoci quindi un Natale caratterizzato dalla stabilità, ovvero senza piogge e con temperature piuttosto miti, ma anche con il fastidio di molte nebbie." Da domani quindi la circolazione depressionaria si allontanerà dall'Italia e sul nostro Paese tenderà a prevalere di nuovo l'influsso di un campo di alta pressione che determinerà tempo stabile o poco perturbato e clima non particolarmente freddo fino a Natale. Attenzione alla presenza di nebbie in pianura al Nord. Le temperature continueranno ad essere relativamente miti e al di sopra delle medie stagionali nelle zone soleggiate. Red-apa-Int5