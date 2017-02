Niente risarcimento a Raffaele Sollecito assolto per l'omicidio Meredith

Roma, 11 feb. (askanews) - "Credevo di aver vissuto le pagine più nere della Giustizia Italiana, ma nonostante la Cassazione mi ha dichiarato innocente, devo prendere atto che la mia durissima detenzione sarebbe giustificata. Ripeto, la Cassazione aveva sottolineato l'esistenza di gravissime omissioni in questo processo e di défaillance investigative". Lo scrive sulla sua pagina di Facebook Raffaele Sollecito, il quale, assolto in via definitiva dall'accusa di aver concorso all'omicidio di Meredith Kercher il 1° novembre del 2007, e dopo aver passato quasi 4 anni in carcere, si è visto rigettare dalla Corte d'Appello di Firenze la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Sollecito aveva chiesto oltre 500mila euro. mau-Int5