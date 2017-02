Nick Cave e The Bad Seeds, tre date in Italia a novembre

Roma, 8 feb. (askanews) - "Nick Cave & The Bad Seeds" hanno annunciato un tour di otto settimane in Europa e Regno Unito, che partirà il prossimo 24 settembre. Tre le date previste in Italia: il 4 novembre a Padova, il 6 a Milano e l'8 a Roma. La tranche europea segue le date in Australia (gennaio 2017) e negli Stati Uniti (maggio e giugno 2017). Con questo nuovo tour i fan europei potranno ascoltare dal vivo, per la prima volta, le canzoni del nuovo album, Skeleton Tree, oltre naturalmente ai grandi classici di Nick Cave & The Bad Seeds. L'ultimo tour di Nick Cave in Europa risale al 2014. Sul palco ci saranno Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos,Conway Savage, George Vjestica e Larry Mullins. Skeleton Tree, 16esimo lavoro discografico di Nick Cave & The Bad Seeds, è stato pubblicato lo scorso settembre, il giorno successive alla premiere di "One More Time With Feeling", il film diretto da Andrew Dominik (Chopper, "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)" sulla realizzazione dell'album. Skeleton Tree ha debuttato al numero 1 delle classifiche di 8 Paesi, e nella Top 5 di altri 11 (oltre a numerose Top 20). L'album ha guadagnato alla band la posizione più alta in Gran Bretagna (numero 2) e negli Stati Uniti (27), ed è stato certificato Disco d'Argento in UK. Recentemente nominato per un BRIT Awards nella categoria Best International Group, Nick Cave & The Bad Seeds sono uno dei gruppi più apprezzati dalla critica e hanno venduto oltre 5 milioni di album in tutto il mondo. Sono uno dei gruppi più interessanti e importanti al mondo, e hanno influenzato migliaia di artisti. Adx/Int2