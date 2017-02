New York sommersa e paralizzata dalla tempesta di neve

Roma, 10 feb. (askanews) - Proseguono i disagi a New York, coperta da un "tappeto" di neve dopo la più grande bufera che questo inverno si è abbattuta sul nordest degli Stati Uniti. Le strade sono deserte dopo gli oltre 30 centimetri di neve che sono caduti in città, lasciando a terra oltre 1.700 voli e di fatto paralizzando la Grande Mela. Le foto scattate nei vari punti nevralgici di New York hanno mostrato gli operatori, coperti quanto più possibile, impegnati a spalare la neve a Times Square mentre i fiocchi continuavano a cadere intorno a loro. Altre immagini hanno mostrato le persone, ostacolate dal vento, che faticosamente provavano a rientrare a casa facendosi scudo con gli ombrelli per proteggersi dalla bufera. Molte delle strade solitamente affollate della città sono vuote, visto che in tanti hanno preferito restare tra le mura domestiche per evitare le temperature polari. Le scuole sono rimaste chiuse a New York, ma anche in altre zone del nordest come Philadelphia e Boston. Gli esperti meteo hanno avvertito che potrebbero cadere tra i 2 centimetri e mezzo e i dieci centimetri di neve all'ora, mentre continua la tempesta. Le autorità stanno inoltre avvertendo dei rischi sui venti, sulle alluvioni e i blackout elettrici. Fco-Int5