Navalny l'oppositore di Putin in tribunale con la valigia pronta per il carcere

Mosca, 8 feb. (askanews) - "Una borsa solo nel caso in cui". Così il blogger e leader dell'opposizione russa ha commentato sui social quanto gli avevano raccomandato i suoi legali prima del verdetto di oggi che lo ha nuovamente riconosciuto colpevole nel caso Kirovles, sbarrandogli la strada verso la sua candidatura alle presidenziali 2018. "Non c'è niente di più stupido di trovarsi proprio 'nel caso' ed essere in carcere senza le proprie cose. E passare un mese con i pantaloni sportivi e i calzini rotti offerti dall'amministrazione (penitenziaria)" scrive il blogger, mostrando una foto della moglie intenta a preparargli il bagaglio. "Julia ha già fatto, in conformità con le istruzioni". La corte Leninsky della città di Kirov, negli Urali ha giudicato colpevole di appropriazione indebita il noto blogger. In precedenza, l'accusa aveva chiesto la condanna di Navalny a cinque anni di reclusione e una multa 500 mila rubli.

Navalny stesso aveva escluso la possibilità di assoluzione ed è arrivato in aula con una borsa preparata per il carcere. E ora si attende la pena. Il processo si svolge preso la corte Leninsky di Kirov (Urali). L'accusa riguarda l'articolo "appropriazione indebita su larga scala", che prevede fino a 10 anni di carcere. Navalny è stato portato a Kirov sotto scorta delle guardie giudiziarie. Intanto la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso una sentenza a favore di Navalny (parte lesa) e contro le autorità russe, in relazione ai ripetuti arresti del blogger di opposizione alle proteste tenute in piazza a Mosca nel periodo 2012-2014. La corte ha ritenuto che la Russia debba a Navalny un risarcimento per un importo di oltre 63 mila euro, secondo un comunicato di Strasburgo. In base alla sentenza, la Federazione Russa deve pagare a Navalny entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva. In caso contrario, verrà addebitato un interesse.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che ci siano state violazioni degli articoli 5 (diritto alla libertà), 6 (diritto a un equo processo) e 11 (diritto alla libertà di riunione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso riguardava l'arresto di Aleksey Navalny in sette occasioni in diverse riunioni pubbliche. Navalny, 40 anni, è il più noto e polemico avversario del Cremlino. È stato arrestato più volte. La Corte europea dei diritti dell'uomo si era già espressa in prima istanza sul caso Kirovles, in cui Navalny era coinvolto e dove, secondo la corte, il diritto penale è stato "arbitrariamente" interpretato e ci sono gli estremi per "temere" una condanna "di natura politica". Strasburgo aveva quindi condannato la Russia a versare 8.000 euro per danni morali al blogger e figura carismatica dell'opposizione. Cgi/Int2