Napoli, spari a Forcella: feriti 3 extracomunitari e una bambina

Napoli, 4 gen. (askanews) - Si è sparato ancora una volta nel quartiere di Forcella, a Napoli, in pieno giorno e tra la folla. Fortunatamente le ferite causate dai proiettili non sono gravi. Il fatto è accaduto poco prima delle 13 in via dell'Annunziata. Vittime della sparatoria una bambina di dieci anni (che era in compagnia dei genitori) e tre extracomunitari (di cui non si conosce ancora la nazionalità).

La bambina, raggiunta al piede da un colpo di arma da fuoco, è stata prima portata al vicinissimo ospedale Loreto Mare poi trasferita al pediatrico Santobono. Qui i sanitari hanno estratto un proiettile. Da quanto è dato sapere la bimba sta bene e potrebbe essere dimessa presto. Dei tre extracomunitari - sono tutti al Loreto Mare, il nosocomio su via Marina - due sono feriti in modo non preoccupante, un terzo ha subito ferite più gravi. Sul luogo è intervenuta la polizia. Mentre la scientifica sta provvedendo ai prelievi di rito, gli agenti hanno cominciato a cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dqu/Int9