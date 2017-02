Napoli prima in Italia per imprese legate al Carnevale

Milano, 25 feb. (askanews) - Spetta a Napoli il primato italiano per numero di imprese coinvolte nel business del Carnevale. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Milano, tra il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, giocattoli, torte e dolciumi, e locali notturni come discoteche o sale da ballo, nel Partenopeo operano complessivamente 2.275 imprese legate ai festeggiamenti del Carnevale. La quota di mercato è pari all'8,6% del totale nazionale. In Italia, sostiene lo studio, sono oltre 26 mila le aziende che, potenzialmente, incrementeranno il proprio giro d'affari grazie al Carnevale: soprattutto cartolerie (15.235), ma anche negozi di giochi e giocattoli (4.779) e di dolciumi (3.525). Dopo la provincia di Napoli, in seconda posizione si piazza quella di Roma (1.995 attività per una quota di mercato del 7,6%), mentre al terzo posto c'è Milano (1.234 imprese pari al 4,7% del totale nazionale). fcz MAZ