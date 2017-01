Napoli fermato 1-1 dal Palermo, Sarri: "Partita sfigata"

Roma, 30 gen. (askanews) - Il Napoli spreca l'occasione per agganciare la Roma al secondo posto in classifica e non va oltre l'1-1 casalingo con il Palermo. Al San Paolo, nel posticipo della ventiduesima giornata, rosanero avanti al 6' con Nestorovski, pari di Mertens al 67'. Espulso all'89' Goldaniga. "È stata una partita sfigata, come ogni tanto ne capitano. Non penso che la squadra abbia fatto male, anzi... Abbiamo subìto gol nell'unica occasione che abbiamo concesso - spiega l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri al termine del match - Durante la partita abbiamo creato tantissimo e sbagliato tanto sotto porta , ma può succedere" continua prima di scacciare le voci sul confronto con la Roma: "Della Roma non ci importa nulla, resta solo il rammarico per non aver centrato i tre punti in questa partita nervosa e complicata in cui siamo riusciti a costruire anche dieci o undici palle gol". Adx