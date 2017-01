Nadia Fanchini cade in prova ad Altenmarkt, trasportata in ospedale

Roma, 15 gen. (askanews) - Ansia per Nadia Fanchini. L'azzurra, durante le prove della discesa di Altenmarkt in programma oggi alle 12:15 dopo tanti rinvii per le abbondanti nevicate è caduta malamente infortunandosi ad una spalla. La bergamasca è incappata in una spigolata in un tratto in pendenza ad alta velocità. La sua corsa è stata fermata dalle reti. L'atleta ha chiesto immediatamente l'intervento del servizio di soccorso, si è alzata urlando, chiedendo aiuto, e toccandosi la spalla ed è stata trasportata in elicottero al più vicino ospedale. La sciatrice azzurra è reduce da quattro interventi chirurgici alle ginocchia, tre al destro ed uno al sinistro. Adx/Int2