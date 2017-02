Mourinho: "A Ranieri il Leicester dovrebbe dedicargli lo stadio"

Roma, 24 feb. (askanews) - Dopo gli attestati di stima e solidarietà Josè Mourinho torna sull'esonero di Claudio Ranieri dalla panchina del Leicester, nonostante l'anno scorso abbia portato la società inglese per la prima volta nella sua storia alla conquista della Premier League. "Il post che ho realizzato su Instagram era un piccolo omaggio a chi ha scritto la più bella storia della Premier League. Meriterebbe che lo stadio del Leicester si chiamasse 'Claudio Ranieri Stadium'". Al tecnico del Manchester United, l'esonero del tecnico italiano non è andata proprio giù e rincara la dose: "Dopo aver scritto la storia più bella della Premier e una delle piu belle nella storia del calcio, il Leicester si trova di nuovo sotto la luce dei riflettori con una decisione che ha unito tutti nel mondo del calcio. E' molto difficile da accettare ma è importante capire cosa è diventato il calcio e bisogna reagire. Sono stato esonerato anch'io da campione in carica ma è niente rispetto a Claudio. Nessuno può fare quello che ha fatto lui e se c'è un fondo di verità nelle storie che ho sentito sul suo esonero, diventa ancora più difficile trovare le parole per giustificarlo". Adx