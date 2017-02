Mosca avverte Trump: pensi al rischio di un colpo di Stato

Sochi, 24 feb. (askanews) - Il falco e senatore russo Alexei Pushkov, considerato una delle voci più ascoltate in parlamento da Vladimir Putin, ha attaccato Donald Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha difeso la supremazia nucleare del suo Paese, lasciando più di un punto di domanda sul trattato di disarmo New Start sottoscritto da Stati Uniti e Russia. Trump in particolare ha promesso di ampliare la capacità nucleare degli Stati Uniti. Ed evidentemente questo a Mosca non è piaciuto. In un tweet Pushkov ha scritto: "Le accuse a Obama / Soros di un colpo di stato in Ucraina non sono casuali: ora i democratici stanno per rovesciare Trump. Dovrebbe pensare a questo, non allo START-3". Il riferimento di Pushkov è alle accuse, più volte reiterate da parte di Mosca, che il cambiamento di potere a Kiev nel febbraio 2014 si sia compiuto con il supporto diretto dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e del miliardario George Soros. Mentre secondo la tv di stato russa RT (in lingua inglese) un rappresentante del Partito Democratico degli Stati Uniti, David Brock avrebbe messo a punto un piano per la rimozione del Presidente Trump. Secondo l'iniziativa si vorrebbe arrivare all'impeachment entro il 2020. Cgi-Int5