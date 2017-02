Morto lo "sceicco cieco", la mente dell'attacco al World Trade Center del '93

Cairo, 18 feb. (askanews) - L'egiziano Omar Abdel-Rahman, conosciuto come "lo sceicco cieco", è morto in carcere negli Usa dopo aver scontato oltre 20 anni della condanna all'ergastolo ricevuta per "cospirazione per commettere omicidi", ovvero come ideatore dell'attacco del 1993 al World Trade Center, costato la vita a 6 persone oltre a provocare il ferimento di più di mille. La morte di Rahman è stata confermata dai figli, riferisce Al Arabiya. L'ex leader del gruppo militante islamista Al-Gamaa al-Islamiyya aveva 78 anni. Era stato anche incriminato, ma poi scagionato, per presunto coinvolgimento nell'assassinio del leader egiziano Anwar Sadat. Orm