Morto a Roma un anziano investito da un bus che prosegue la corsa

Roma, 9 feb. (askanews) - Un anziano è morto dopo essere stato investito da un autobus a Roma sulla via Nomentana, angolo via Pola. Sul posto la polizia municipale che sta ricostruendo l'accaduto. L'uomo è stato trovato a terra ormai privo di vita, e secondo alcune testimonianze sarebbe stato investito da un autobus, che ha proseguito la corsa: l'autista verosimilmente non si è accorto dell'accaduto. Sono in corso le indagini per identificare il veicolo. Gtu-Int5