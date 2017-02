Morte Kim Jong Nam, la polizia cerca altri 4 nordcoreani

Roma, 19 feb. (askanews) - La polizia della Malaysia ha riferito oggi che altri quattro cittadini della Corea del Nord sono sospettati di aver contribuito all'uccisione del fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong Un, Kim Jong Nam, morto lunedì in un presunto attacco all'aeroporto di Kuala Lumpur. Secondo quanto riferisce il New Straits Times, i quattro nordcoreani - identificati come Ri Ji Hyon (33 anni), Hong So Hac (34), O Jong Gil (55) e Ri Jae Nam (57) - si ritiene che i quattro siano già scappati dalla Malaysia. Nell'ambito dell'inchiesta sono già state arrestate una giovane indonesiana, un'altra ragazza con passaporto vietnamita, un malaysiano e, venerdì, il nordcorano Ri Jong Chol, 47 anni. Mos-int4